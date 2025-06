“No es tan peligroso”: extranjero en Chile lanza tajante opinión tras vivir durante 4 meses en Santiago

Tras cumplir cuatro meses viviendo en la ciudad de Santiago, el creador de contenido extranjero Sebastian Hedberg (@sheeeba1 en TikTok) reveló sus pensamientos sobre su estancia en Chile.

En un video reciente, que se encamina a las 60 mil reproducciones en la red social china, el finlandés fue tajante.

“Chile, y especialmente Santiago, no es tan peligroso como dice la gente”, afirmó a sus seguidores.

“Actualmente, es medianoche y estoy entrenando solo en este parque, está oscuro y no hay nadie. No me va a pasar nada”, aseguró el joven, quien también se dedica al modelaje.

Según contó, durante los primeros días en el territorio nacional era más desconfiado y eso ha ido cambiando. “Realmente no estoy tratando de demostrar nada con este video”, afirmó.

“Estuve preguntando a unos amigos antes de venir aquí: ‘¿Es seguro vivir en el centro?’. Ellos eran como: ‘No, vente a Vitacura, vente a Lo Barnechea’. Aquí estoy, viviendo 4 meses en el centro. No me ha pasado nada, ni una sola cosa".

“Vea usted mismo lo que es verdad y lo que no”, aconsejó a modo de conclusión.

Obviamente, despertó todo tipo de reacciones. Eso sí, la mayoría parece coincidir en su conclusión.

“Vivo en el centro hace varios años y nunca he visto un asalto” y “Con cuidado no pasa nada”, fueron algunas de las réplicas.

“En cualquier parte del mundo te puede pasar algo. Cuidarse siempre, pero no caer en paranoia”, señaló un usuario

Revisa el video a continuación: