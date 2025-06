Golpe de autoridad: Tribunal de Disciplina de la ANFP determinó nuevo castigo contra Jorge Almirón

El último mes de Jorge Almirón en Colo Colo ha sido un literal infierno. Tras quedar eliminado de Copa Libertadores, Copa Sudamericana y Copa Chile, el entrenador argentino quedó contra las cuerdas en el ‘popular’.

Un cuadro albo que determinó su salida tras una reunión de directorio express hace algunas semanas, por lo que autorizaron a Aníbal Mosa a buscarle la salida al trasandino.

Como despedirlo era excesivamente caro, Mosa no logró despedir a Almirón del Monumental y en una voltereta de aquellas, lo terminó ratificando como el entrenador de Colo Colo.

Durante todo ese tiempo, Almirón se distanció de los medios de comunicación, a tal punto que tras el duelo ante Ñublense no asistió a la conferencia de prensa, lo que le valió un castigo por parte de la ANFP.

Aprendida la lección, el entrenador argentino dijo presente en la sala de conferencia tras la victoria sobre Unión Española, pero esperó que le hicieran la primera pregunta, para lanzar: “vengo a la conferencia porque, si no, sancionan al club, me sancionan a mí. Los respeto muchísimo (a la prensa), siempre me han tratado muy bien, pero cumplo con venir para que no me sancionen ni a mí, ni al club. No voy a responder nada más. Buenas noches”.

Aquello no gustó nada en la ANFP. Ante la poca claridad que existe en las bases del torneo, lo cierto es que Almirón no debió ser sancionado, pero desde Quilín apuntan a dar un golpe de autoridad y dejar como ejemplo que comportamientos así, pese a que se cumplió con la norma, no se deberían repetir.

Por ello es que el Tribunal de Disciplina de la ANFP determinó la sanción para Almirón: una fecha estará ausente en la banca del ‘cacique’, es decir, se perderá el choque ante Deportes Iquique.