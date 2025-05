Leonardo Valencia es una de las figuras de Audax Italiano, donde el pasado lunes anotó dos penales para la remontada ante Huachipato y que les permitió ser líderes en solitario del Campeonato Nacional 2025.

“Estamos bien, disfrutando estos momentos, pero con los pies en la tierra (...) Estamos con un plantel joven, que tiene hambre de triunfar, se ve reflejado en el día a día”, remarcó el volante de 34 años en diálogo con Los Tenores, valorando el respaldo que tiene del DT, Juan José Ribera.

“El Coto te da muchas herramientas, se lucha día a día para conseguir cosas importantes, los jugadores nuevos asumimos la responsabilidad para aportar nuestro granito de arena. Estamos todos juntos y en un complejo que te entrega todas las herramientas”, aseguró, valorando también el respaldo directivo.

“Gonzalo Cilley (presidente de Audax Italiano) está cerca de nosotros, viajó con nosotros al partido con Huachipato. Somos conscientes que ser el cuarto grande no es de un día para otro. Nos dan las herramientas para seguir creciendo. Dándonos herramientas, pueden mejorar mucho como club. Va por ahí también la campaña que estamos desarrollando”, remarcó.

También aprovechó de destacar el nivel de Esteban Matus, seleccionado para los partidos de La Roja ante Argentina y Bolivia. “Es un jugador que con el tiempo se va a ganar su espacio en la selección. Es joven, tiene todas las condiciones, depende de él estar en la selección. Esperemos esta nómina le sirva mucho para que después nos ayude a nosotros y podamos seguir creciendo”, recalcó.

La reflexión de Leonardo Valencia

El volante está a un tanto de cumplir los 100 goles en su carrera, lo que también dio pie a repasar su carrera, donde tuvo pasos por Colo Colo y la U de Chile.

“Me reencanté con el fútbol cuando me fui a La Serena y después a Cobresal. El autocuidado es la confianza que te da el entrenador. El Coto me tiene mucha confianza. Estoy cubriendo un puesto que dejó Carlos Villanueva, un ídolo del club, pero el técnico me da mucha confianza, me hace sentir importante y te termina convenciendo de su idea de juego”, comentó, junto con aludir también al impacto que tuvo su paso a Cobresal.

Todo gatillado por la sanción judicial que recibió en 2022, cuando estaba en el cuadro granate, momento en que alcanzó un acuerdo para someterse a un procedimiento simplificado tras ser condenado a 61 días de presidio menor por violencia intrafamiliar.

“No la pasé bien, estuve cerca del retiro, fue un momento difícil, ahí definí irme a El Salvador (...) Allá obviamente es difícil vivir, pero te ayuda a dedicarte a entrenar. Nací mi hija y mi familia me acompañó. Saqué provecho de esos dos años. Estoy más que feliz ahora acá”, cerró Leonardo Valencia en Los Tenores.