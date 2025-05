Llegó el día que nadie quería que llegara: Stephanie Vaquer fue derrotada en una polémica lucha y perdió el Campeonato Femenino de NXT .

“La Primera” se enfrentó a Jacy Jayne luego de que esta la encarara y la abofeteara tras el evento Battleground, donde la chilena había logrado retener su cinturón.

Tal como nos tiene acostumbrados, Vaquer nos ofreció una atractiva defensa titular, donde dominó gran parte de la lucha.

Sin embargo, Jayne no se quedó atrás y utilizó todo su arsenal para contrarrestar la ofensiva de la superestrella chilena.

Cuando parecía que “La Primera” estaba encaminada a seguir reinando la división femenina de la marca amarilla, las acompañantes de Jacy Jayne, Fallon Henley y Jazmyn Nyx, hicieron de las suyas, y luego de intervenir y desconcentrar al árbitro, esta última golpeó a Vaquer, oportunidad que fue aprovechada por Jayne, puesto que logró arrebatarle el título a la atleta nacional.

¿Qué sigue para Stephanie Vaquer en WWE?

Tras su sorpresiva derrota, mucho se ha especulado sobre qué viene para la luchadora chilena, considerada la mejor de la división femenina de NXT.

Una de las alternativas que ha sonado es que “La Primera” vuelva a conquistar el título y tenga un segundo reinado, agigantando su figura en la marca amarilla.

Otra de las opciones que se ha mencionado es que Vaquer se sume a las filas de RAW de forma permanente.

Mientras que la idea más loca y que muchos han pedido es que la chilena participe del evento Money in the Bank y, por qué no, gane el maletín que le permita tener una opción titular por los máximos cinturones de WWE.

Esto último ha tomado fuerza, puesto que si bien la chilena está anunciada para el evento WWE x AAA Worlds Collide, que tendrá lugar el 7 de junio en el Kia Forum de Los Ángeles, California, este se realizará antes de la lucha por el maletín, que se llevará a cabo justamente en el Intuit Dome de Los Ángeles, California.