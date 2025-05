Juicio por la muerte de Maradona podría ser anulado: jueza fue apartada del proceso por grabar un documental clandestino

El juicio que investiga la muerte de Diego Armando Maradona podría dar un giro radical en los próximos días, luego de que la jueza a cargo del caso, Julieta Makintach, fuera removida por grabar un documental “clandestino” titulado La Jueza de Dios.

El escándalo se desató cuando la Fiscalía acusó a la magistrada de participar en una producción audiovisual a espaldas de las partes y el resto del tribunal, presentando como prueba el guion y el tráiler de una serie en la que Makintach aparece como protagonista.

Las imágenes proyectadas muestran a la jueza transitando los pasillos del tribunal mientras suenan bases de música electrónica, combinadas con imágenes del ídolo del fútbol argentino.

En el primer capítulo de la serie, según el guion, se incluyen escenas de la jueza en su hogar preparándose para acudir al juzgado y una declaración llamativa: “Toda mi vida me preparé para esto, la vida o Dios me puso aquí para hacer justicia”.

Frente a las pruebas y con todos los abogados pidiendo su salida, Makintach rechazó las acusaciones, argumentando que desconocía completamente el contenido del material. “Nunca vi ese guion, no me pertenece. No sabía que esas imágenes existían”, expresó la jueza.

Pese a su defensa, la magistrada fue removida del caso, que incluso podría ser anulado, retrotraído a instancias iniciales o continuar con un nuevo juez. Todo eso se decidirá en la próxima audiencia del juicio: este jueves 29 de mayo a las 12:00 horas locales.

Cabe recordar que el juicio por la muerte de Maradona comenzó el pasado 11 de marzo y ya se han celebrado 20 audiencias, con más de 40 testigos, incluidas las hijas del exfutbolista, Dalma, Gianinna y Jana Maradona.