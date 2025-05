El error que todos cometemos al comprar pescado y que es fácil de evitar

Comprar pescado fresco es una práctica habitual en muchas cocinas, pero un simple gesto en casa puede arruinar su calidad sin que lo notemos. Así lo advierte el reconocido chef español Ángel León, quien reveló en un video viral en TikTok uno de los errores más frecuentes al manipular este alimento.

Según el experto en cocina, lavar el pescado bajo el grifo es una práctica que debería evitarse por completo. “Vamos a perder muchísimo sabor y, sobre todo, una baba que le sale al pescado, que es un protector natural”, explicó a La Vanguardia.

Esa capa viscosa actúa como una barrera que conserva mejor el producto, permitiendo que se mantenga fresco durante tres o cuatro días más. Al eliminarla con agua, se acelera su deterioro.

Pero ese no es el único descuido habitual. León también recomienda no secar el pescado con servilletas ni paños de cocina, ya que su carne, rica en agua, puede verse afectada negativamente en textura y sabor. Además, usar materiales no estériles puede introducir bacterias y contaminar el producto.

Otro error es realizar cortes sobre la superficie del pescado antes de cocinarlo a la brasa. Aunque parezca una técnica inofensiva, el chef asegura que esto solo provoca la pérdida de jugos, reduciendo su sabor y jugosidad.

En resumen, conservar el sabor y la frescura del pescado no depende solo de elegir bien en la pescadería, sino también de cómo lo tratamos en casa. Evitar el agua del grifo es, según los expertos, el primer paso para disfrutarlo como se debe.