En tantos años y aún no has aprendido, pero yo sé que algún día pasará y llegará el momento en que comiences a respetar y hacer más humilde. Créeme seremos felices todos. Mil gracias ah todas esas personas que me apoyan espero que me sigan y compartan y le den me gusta amis videos. #nadienadiemeharacambiarmiopiniondechileysugente #nosotrossomoslosinmigrantesasiquetenemosqadaptarnosalpais #venezolana🇻🇪 #enchileilocaregiondelmaule🇨🇱 #fyp #viralvideo #creadoradecontenido