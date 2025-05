El Inter Miami de Lionel Messi sufrió un nuevo traspié este domingo, luego de caer goleado por 3-0 ante el Orlando City en el marco de la fecha 14 de la Conferencia Este de la Mejor League Soccer (MLS).

El astro argentino fue titular y, tras el encuentro, lanzó una dura acusación contra el árbitro del cotejo, Guido González, por una jugada que terminó en el primer gol del partido, que convirtió el colombiano Luis Muriel (42’).

El ex Barcelona y PSG apuntó específicamente a un pase que Iván Angulo le dio al portero Pedro Gallese, quien agarró la pelota con la mano dentro del área. El juez no sancionó la infracción y desde ahí se originó la debacle para el Inter Miami.

Al respecto, Messi señaló que “en una jugada rara en la que un jugador de ellos le da un pase al arquero y el mismo referí me dijo que no sabía las reglas y que no le pareció eso, que no lo entendía. De ahí vino un pelotazo y el gol“.

“Hay errores puntuales, como pasó en el partido pasado. No son excusas, pero siempre pasa algo con los árbitros, con jugadas puntuales. Creo que la MLS tendrían que ver un poquito más el tema árbitros”, agregó el capitán argentino.

👀 "EL REFERÍ... EL MISMO ME DIJO QUE NO SABÍA LA REGLA"



🐐 Leo Messi se quejó por un pase atrás al arquero, no cobrado en la derrota ante Orlando City



📹 @MLS on Apple pic.twitter.com/tZvWQDDMhX — SportsCenter (@SC_ESPN) May 19, 2025