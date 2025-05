Presidente de la DC, Alberto Undurraga, declina su candidatura presidencial

Santiago

Este sábado, el presidente de la Democracia Cristiana (DC), Alberto Undurraga, depuso su candidatura presidencial en medio de la junta nacional que realiza el partido.

El ahora excandidato de la DC se baja de la carrera por La Moneda luego de que diversas figuras del partido expresaran reparos hacia su postulación.

Además, el pasado fin de semana, el Tribunal Supremo del partido determinó bajar su candidatura después de que Undurraga no lograra convocar al Socialismo Democrática a competir en una primaria separada del Frente Amplio y el Partido Comunista.

Comunicado de Alberto Undurraga

Tras la noticia, Alberto Undurraga emitió un comunicado explicando que “comenzamos esta junta después de unas semanas de difícil diálogo, de un clima áspero al interior del partido y una puesta en escena en los medios de comunicación poco fraterna”, expresó. Agregó que continuar con la candidatura solo implicaría “exponer al PDC a un desangre”.

“La alianza de gobierno inscribió su primaria y (…) la Directiva Nacional del partido resolvió por mayoría no participar de ella”, explicó, atribuyendo también su declinación al “fuego amigo” y a las críticas públicas que debilitaron su opción.

“¿Cómo puede crecer una candidatura presidencial así, si los propios la cuestionan y la ningunean?”, planteó ante la junta, reconociendo que aunque su postulación aún contaba con apoyo, el clima interno no permitía avanzar: “Algunos me han señalado que votemos (…) pero no cambiará el clima interno y en las próximas semanas tendríamos un desangre partidario”.

Con todo, el líder de la DC afirmó que su foco ahora estará en fortalecer al partido y avanzar hacia un mejor acuerdo parlamentario: “A partir de hoy me abocaré por entero por lograr el mejor acuerdo parlamentario en mi calidad de presidente del PDC (…) Invito a hacernos cargo de la tarea de levantar al partido y trabajar unidos por nuestros candidatos y candidatas al parlamento”.

Finalmente, llamó a dejar atrás el enfrentamiento interno y respetar las instancias partidarias: “Es imprescindible fortalecer nuestra identidad, esa es la tarea de un partido político (…) A cada quien lo que le toca, camaradas. Así se construye comunidad, no de otra forma”.