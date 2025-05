Durante este lunes, Magallanes se impuso a Deportes Santa Cruz en el cierre de la octava fecha de la Primera B, tras lo cual en ADN Deportes charlamos con el delantero Carlos Muñoz.

“Me he sentido muy cómodo, me han recibido muy bien, con gente muy cariñosa, te hacen sentir muy a gusto en el día a día. Ha sido una campaña irregular, pero confiamos en lo que trabajamos. Tenemos un equipo de muchos jóvenes, con mucho talento, y un par de grandes encargados de llevarnos el peso de esta campaña. Estamos en deuda, pero es importante haber vuelto a la victoria en casa”, planteó el experimentado atacante.

Por lo mismo, el ex Colo Colo valoró el hecho de estar orientando a los más jóvenes en el “Manojito de Claveles”.

“Me gusta guiar a los más jóvenes, enseñarles, a veces con las palabras justas. Captan el mensaje, he tenido la fortuna de compartir con grandes muchachos, que han hecho sus carreras en grandes equipos. Me pasó no solo con Lucas Cepeda, también con Matias Plaza, Paolo Guajardo. Acá también hay jóvenes con mucho talento, quitarles la presión que tienen cuando no se dan los resultados, pero son bastante receptivos”, remarcó.

Carlos Muñoz y su felicidad por Catalina

El delantero de 36 años también abordó el estreno goleador de su hija jugando por La Roja Femenina Sub 17 en el Sudamericano de la categoría, donde ayer domingo empataron con Paraguay.

“Orgulloso ayer y todos los días. Muy contento con lo que está haciendo, en lo que quiere ser, con la selección. Vienen de un proceso bastante largo, con chicas de corta edad, están regalando dos a tres años respecto a otras selecciones. Lo de ayer ya pasó. El único mensaje que le puedo transmitir es que disfrute y gane experiencia, jugando un torneo así a su corta edad. Que sea feliz”, dijo, remarcando las cualidades de quien es parte de las divisiones menores femeninas de Colo Colo.

“Es a diario la conversación de fútbol, antes y después de los partidos. Le doy mis puntos de vista de lo que puede mejorar, en qué estuvo bien, pero siempre con el mensaje positivo y disfrute cada cosa que haga. Es importante que tenga la capacidad de mostrar personalidad y ser una líder positiva. Es una chica super positiva, una líder natural dentro y fuera de la cancha, que siga creciendo y disfrute”, cerró Carlos Muñoz en ADN Deportes.