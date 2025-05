“Con mi señora nos cagábamos de hambre, comíamos los dos del mismo plato, ahí me di cuenta de que la vida pasa por otro lado”

Lionel Altamirano, delantero de Huachipato, hizo una dura confesión sobre los momentos difíciles que le tocó vivir junto a su esposa en Argentina, durante sus primeros años como futbolista.

En diálogo con TNT Sports, el delantero argentino recordó que en 2015 “no tenía nada y ahí apareció el club Zapla de Jujuy. Con el club arreglé sueldo, casa y comida, pero para mí solo. Para mi señora no había comida. Entonces, con mi sueldo le comparaba comida a ella, pero después dejé de cobrar y no teníamos para comer, entonces comíamos los dos del mismo plato. Nos cagábamos de hambre, pero comíamos los dos del mismo. Y ahí me di cuenta de que la vida pasa por otro lado”.

Entre lágrimas, el futbolista de 32 años aseguró que “nunca pensé en abandonar, porque yo sabía que en algún momento la vida me iba a dar cosas buenas y por suerte hoy están llegando. Sé que hay que seguir trabajando, seguir mejorando, seguir preparándose para lo que viene. Pero nunca pensé en abandonar. El fútbol es mi vida”.

Además, el ex Deportes La Serena reveló que en Argentina trabajó como chofer de Uber para poder tener más ingresos. “En su momento no daba para llegar a fin de mes, así que trabajé de Uber en Buenos Aires. A veces me tocaba hacer viajes larguísimos y después me tenía que devolver sin viajes, por lo tanto, lo que ganaba lo perdía en la bencina. Pero son cosas que uno va pasando en la vida y que te dejan enseñanzas para ver la vida de otra manera”, remarcó.

“Si entrenaba en las mañanas, salía a trabajar de Uber en las tardes. En la noche nunca. Cuando llegaba a la casa, con mi señora hacíamos las cuentas para ver si el día había dado o no, y tratar de sobrevivir así todos los días. Trabajé de Uber como un año, yo creo que todavía sigo teniendo la foto en la aplicación”, concluyó Lionel Altamirano.