El entrenador de Colo Colo, Jorge Almirón, analizó de manera positiva el desempeño del equipo para derrotar a Coquimbo Unido en el Monumental.

“Había que ganar. El comportamiento de la gente fue espectacular, el hincha está contento. El primer tiempo fue bastante bueno, en el segundo con los cambios modificamos algunas cosas, pero el equipo controló el partido y ganó muy bien”, recalcó el argentino.

“El segundo gol fue de entrenamiento, con varios movimientos que salieron bien”, puntualizó, destacando el nivel de Marcos Bolados.

“Es importante que estén todos bien para sumar, tenemos muchos partidos que se van a juntar dentro de poco (...) Quería ver a Alexander Oroz, pero se lesionó ayer”, recalcó, descartando que haya mayores problemas pese a que dos de sus atacantes salieron lesionados.

“Javier Correa se contracturó un poco por un golpe, pero no es lesión. Salió para prevenir, no había que arriesgar. Marcos Bolados también sufrió un golpe, una contusión, no hay lesiones”, planteó Jorge Almirón, que también abordó el momento del equipo en Copa Libertadores, donde todavía no ganan un partido.

“Seguimos dependiendo de nosotros, tenemos dos partidos de visitante, pero hemos ganado afuera. El equipo ha demostrado que puede competir. Se reconoció más en Argentina que en Chile el trabajo que hizo Colo Colo ante Racing”, cerró en conferencia de prensa.