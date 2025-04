Eva Longoria entrega potente reflexión tras recibir el galardón de Honor en los Premios Platino 2025: “Me llena de una profunda humanidad y gratitud”

Santiago

Durante una conferencia en el Teatro Albéniz de Madrid, Eva Longoria conversó con más de 300 periodistas de América tras ser distinguida con el Premio Platino de Honor.

“Para mí es un honor muy grande recibir este reconocimiento. Y más en un país que quiero tanto desde hace muchos años. Siempre cuando estoy aquí me siento en casa” dijo en el momento bromeando sobre su español explicando que aprendió el idioma en “Madrid con un Marbello, me casé con un mexicano; [por eso] mi acento es muy raro”.

La protagonista de Desperate Housewives se sumó así a figuras como Ricardo Darín y Cecilia Roth en el selecto grupo de homenajeados.

El discurso de Longoria

Su reconocimiento destacó tanto su carrera como actriz, directora (Flamingo Hot) y productora (Searching México), como también su compromiso en abrir espacios para los latinos y las mujeres en Hollywood.

“Hay menos latinos en frente y detrás de la cámara que años pasados. Hay menos mujeres que antes. (…) Estoy tratando no de buscar talento, porque tenemos mucho en nuestra comunidad latina, pero (quiero) ponerlos en alto. Y siempre cuando estoy contratando mi equipo siempre está poniendo oportunidades para latinos y mujeres”, añadió.

Durante la charla, recordó sus orígenes texanos, su vínculo con México y reveló que trabaja en la producción de un musical “lleno de latinas”.

“Me encanta la conexión que tenemos entre México y España. Es una conexión muy especial y me encanta que este evento esté celebrando esta conexión; (con) todo el talento de nuestra comunidad. Desde muy joven he tenido el sueño de representar con orgullo mis raíces y honrar a las mujeres, específicamente de mi cultura, y estar hoy con ustedes, recibiendo este premio, me llena de una profunda humanidad y gratitud” indicó.

Además, compartió su entusiasmo por la diversidad creciente en la industria y su experiencia como copropietaria del club mexicano Necaxa.