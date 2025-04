Star Wars llega a Chile con “Galactic Symphony”, un concierto único e inolvidable

No hay dudas de que Star Wars es una de las franquicias más importantes de la industria cinematográfica, con millones de fanáticos en todo el mundo que siguen de cerca cada contenido relacionado.

Uno de los puntos altos de la saga, además de su historia como tal, es la música, ofreciendo una icónica banda sonora que es inconfundible para los seguidores. Cada tema logra generar emociones entre los fans.

Ahora, los chilenos amantes del título podrán disfrutar de estas melodías en vivo y de forma muy especial con Galactic Symphony, un concierto que ofrece una experiencia completamente inmersiva.

El show sinfónico resulta ser un completo viaje audiovisual que recorrerá la icónica banda sonora de las películas y series de la saga, junto a 60 artistas en escena, quienes interpretarán los temas más emblemáticos.

Star Wars Main Theme, The Imperial March, Duel of the Fathes y la romántica Across the Star son solo una parte del repertorio que buscará emocionar a los fanáticos.

Además, en el escenario habrá electrizantes duelos con lightsabers y contará con la presencia de invitados especiales, garantizando una experiencia inigualable.

Detalles del show

La cita es el próximo 4 de mayo de este 2025, justo para conmemorar el Día de Star Wars. El lugar será el Teatro Teletón de Santiago.

La apertura de las puertas está agendad a las 19:00 horas con el inicio del show programado a las 20:00 horas.

Las entradas se encuentran disponibles en Eventrid.