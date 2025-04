“El que vimos es un extracto”: Aseguran que existirían más videos de la infidelidad de Fabricio

Es el tema de esta semana. La infidelidad de Fabricio con la modelo trans Agustina “Joa” Cabañas se ha tomado todas las portadas y paneles faranduleros.

Es que la joven contó que “hace un tiempo atrás salí con Fabricio Vasconcelos y me mintió. Me dijo que estaba soltero y después de intimar me dijo que él seguía con su esposa y yo quedé muy mal”.

Una acusación a la que sumó un video, donde se escucha a ambos en una conversación que habría sido luego de su encuentro.

Sin embargo, este no sería el único registro. O eso, al menos, fue lo que dejó entrever Daniella Campos, quien comentó en Zona de Estrellas que “el video que vimos es un extracto, pero es más largo”.

“Está todo oscuro, se entiende bastante poco, pero me dicen que sí vieron otros videos y confirmaron la presencia de Fabricio", afirmó.

Junto a esto, indicó que “sería bueno saber si es verdad que la abogada de Fabricio estaría ofreciéndole dinero (a Agustina Cabañas) para que deje de hablar de esta situación y mantenga en resguardo los otros videos que dice tener”.