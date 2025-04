Jeannette Jara tras sus polémicos dichos sobre Cuba: “No es el modelo que queremos implementar en Chile”

Esta semana, la precandidata presidencial del Partido Comunista, y exministra del Trabajo, Jeannette Jara despertó algunas críticas luego de que referirse a las situaciones políticas de Cuba y Venezuela.

Entre otras cosas, y en diálogo con CNN, la misma aseguró que la primera locación tendría “un sistema democrático distinto”.

“La principal dificultad de Cuba hoy día han sido las consecuencias graves del bloqueo norteamericano“, indicó. Posteriormente, incluso recibió la respuesta de la abanderada del PPD Carolina Tohá, quien dijo: “Claramente, tenemos una diferencia”.

Este fin de semana, durante una entrevista con Chilevisión, la postulante a La Moneda volvió a referirse a la situación.

“Yo me estoy postulando para Presidenta de Chile, he dicho harto sobre el tema y lo único que quiero dejarle claro a las personas es que mi modelo de país tiene que ver con los chilenos y las chilenas. No con otros países”, aseguró.

“Lo demás prefiero dejarlo atrás porque simplemente las cuñas muy sueltas generan más sobreinterpretaciones y creo que el debate que les importa a las personas de este país es qué les proponemos para esta patria, para esta tierra”, complementó.

“Yo señalé que era un sistema político distinto. De ahí, como dijo un diario, vino una ‘camotera’ y lo dejo ahí, listo, suficiente. Yo me estoy presentando para Presidenta de Chile y mis propuestas dicen relación con este país. No es Cuba, ni ningún otro país el modelo que queremos implementar en Chile y en eso quiero ser sumamente clara”, concluyó.

En la misma conversación también indicó que tiene un compromiso férreo con la democracia.