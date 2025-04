“Mi peso actual es 45 kilos y mido 1.72″: Leo Méndez, hijo de DJ Méndez, preocupa por su alarmante estado de salud

En medio de preocupaciones por su estado de salud, Leo Méndez Jr. compartió fuertes declaraciones e impactantes imágenes a través de sus redes sociales, visibilizando los síntomas que lo llevaron a buscar atención médica urgente.

En sus historias de Instagram, el hijo de DJ Méndez evidenció una importante pérdida de peso que ha vivido en las últimas semanas.

En una de las publicaciones escribió: “Algo definitivamente no está bien”, y acompañó la frase con un emoji de tristeza. En una segunda imagen, señaló que bajó 3 kilos en pocos días.

Más tarde, compartió una tercera fotografía que muestra su actual estado físico. “Aquí dije algo definitivamente, no está bien, algo está raro. Mi peso actual es 45 y mido 1.72″, indicó, lo que generó mayor inquietud entre sus seguidores.

Ampliar

No solo es la pérdida de peso

Junto con estos registros, Méndez Jr. expresó lo difícil que ha sido lidiar con la debilidad física. “Mi cuerpo ya no tiene esas fuerzas para siquiera mantener mis brazos levantados por mucho tiempo, ni siquiera con un vaso”, escribió.

Uno de los síntomas más alarmantes fue la aparición de sangre en su flema. Según relató: “Empecé a toser sin estar enfermo y me salía flema con sangre. Esta fue la primera vez que me preocupé y me fui a ver al doctor (…) no paraba la sangre porque venía en más cantidades”.

También agregó: “Esto significó más visitas al hospital, caer en emergencias varias veces más… Ha sido frustrante”.

Ante este escenario, anunció: “Compartiré más en el futuro un proyecto con Steffi Méndez porque la salud es un tema mega importante. Creo que es un tema válido para debatir y abrir conciencia en ella ante el público en general. Hay que cuidarse".

Finalmente, aclaró rumores sobre su diagnóstico: “Como por mil quinientas vez. No tengo VIH o tuberculosis. Ninguna enfermedad sexual. Gracias”.