Nuevo test de saliva podría revolucionar la detección del cáncer de próstata, según estudio

Un test genético basado en saliva podría cambiar la forma en que se detecta el cáncer de próstata, según un reciente estudio publicado en The New England Journal of Medicine.

Investigadores del Reino Unido aseguran que este método permite identificar a hombres con alto riesgo genético, lo que facilita una detección más temprana de tumores agresivos.

Más información Soy nutricionista: esta cantidad de huevos de chocolate pueden comer los niños en Semana Santa

¿Cómo funciona el test de saliva?

A diferencia de los actuales exámenes de sangre que miden el antígeno prostático específico (PSA), este nuevo test analiza el ADN del paciente.

En el estudio participaron hombres entre 55 y 69 años.

Aquellos que estaban en el 10% superior del puntaje de riesgo fueron invitados a realizarse pruebas adicionales, como una resonancia magnética y una biopsia.

De los 745 hombres con mayor riesgo, 468 aceptaron continuar con las pruebas. Se diagnosticaron 187 casos de cáncer de próstata, y 103 correspondían a tumores de alto riesgo.

Según los investigadores, 74 de estos casos no habrían sido detectados en esta etapa utilizando los métodos actuales.