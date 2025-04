El actor y humorista británico Russell Brand se manifestó públicamente tras ser acusado de violación, agresión sexual y atentado al pudor por la Policía Metropolitana de Londres.

En un video publicado en su cuenta de Instagram, el artista negó las acusaciones y aseguró que todas sus relaciones han sido consensuadas.

“Nunca fui un violador. Nunca me he involucrado en actividades no consensuales”, declaró el actor de 50 años, quien enfrentó cámaras para defenderse de los cargos relacionados con hechos ocurridos entre 1999 y 2005.

“ Yo era un tonto, un adicto a las drogas y al sexo, pero lo que nunca fui es lo que me acusan ahora ”, agregó.

Brand también cuestionó el sistema legal británico, sugiriendo que la justicia ha sido utilizada como “un arma” para silenciar a personas críticas con el gobierno.

“Somos muy afortunados, supongo, de que esto esté ocurriendo en un momento en el que sabemos que la ley se ha convertido en una herramienta contra quienes no aceptan la corrupción”, afirmó, haciendo un llamado a sus seguidores a cuestionar el estado actual del sistema judicial en el Reino Unido.

Las acusaciones contra Brand surgieron en septiembre de 2023, tras una investigación conjunta de The Sunday Times, The Times y el programa Dispatches de Channel 4, que recopiló testimonios de mujeres que aseguraban haber sido víctimas de abuso sexual y emocional por parte del actor. Sin embargo, él ha sostenido desde entonces que todas sus interacciones fueron consensuadas.

“Quiero agradecerles a todos por su apoyo. Ahora tendré la oportunidad de defender estos hechos en la corte, y estoy increíblemente agradecido por eso”, manifestó el actor, quien también anunció que continuará transmitiendo su programa en la plataforma Rumble.

Russell Brand, conocido por sus papeles en Forgetting Sarah Marshall y Get Him to the Greek, ha abandonado en gran medida su carrera actoral para centrarse en su faceta de comentarista político, acumulando una gran audiencia en plataformas digitales.

Enfrenta ahora un proceso judicial que podría derivar en su extradición al Reino Unido si no se presenta voluntariamente ante la justicia el próximo 2 de mayo.