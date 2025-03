“Mourinho avisó quién seguía y quién se iba del club; me llamó a su oficina y me dijo ‘acá el que decide soy yo’”

Solo dos chilenos han sido dirigidos por José Mourinho, uno de los técnicos más importantes del mundo. Alexis Sánchez, en Manchester United, y Luis Jiménez, en Inter de Milán, estuvieron bajo las órdenes de “The Special One”.

En el caso del “Mago”, aún recuerda con cariño al entrenador portugués, y en el canal de YouTube del “Rambo” Ramírez, reveló una increíble anécdota sobre un cara a cara que tuvo con “Mou” en el elenco italiano.

“Cuando Mourinho llegó al Inter, éramos 34 jugadores, y él nos dijo: ‘Hay muchos jugadores, y yo quiero 24, de los cuales 3 son arqueros y 3 son juveniles’. Después, él habló personalmente con cada uno, avisó quién seguía y quién se iba del club, para que se buscara otro equipo”, partió relatando el exfutbolista nacional.

El chileno recordó que estuvo cara a cara con Mourinho en su oficina, donde el DT le entregó una muy buena noticia. “Mourinho me llamó a su oficina, y me dijo: ‘Luisito, acá el que decide soy yo, no le hagas caso a los diarios, tú estás dentro del plantel, quiero que estés tranquilo, que juegues y que entrenes bien’. Con él tenía muy buena relación”, concluyó Luis Jiménez, quien fue dirigido por el portugués entre 2008 y 2009.