Esta semana, Karol Lucero volvió a estar en el ojo público. Esto tras darse a conocer que no les estaría pagando a sus trabajadores en Like Media.

El hecho fue difundido por el influencer Danilo 21, quien aseguró que “Me contaron de Like Media que Karol Lucero no les paga un peso a sus trabajadores y que, además, los trata mal. Como si fuera poco, el hombre le quitó el proyecto a uno de sus amigos", expuso.

“Está la posibilidad de hacer acciones de manera voluntaria”: la respuesta de Karol Lucero ante “funa” por maltrato laboral

“Va a buscar a criaturas recién salidas de la universidad para engatusarlas. Les vende la pomada diciéndoles que supuestamente van a trabajar con él en este proyecto y que, conforme pase el tiempo, el proyecto va a ganar dinero, y ahí él les va a pagar”, agregó.

La respuesta del comunicador no se hizo esperar, en conversación con el matinal de CHV, Contigo en la Mañana, Lucero explicó que “Yo conozco la ley laboral y también existe la posibilidad de realizar acciones de manera voluntaria y también cuando son parte de Like Media, porque no generamos recursos”, dijo.

“La gente dice ‘tú estás ganando plata y a los demás no les pagas nada’. Eso no es así. No generamos dinero, si no hay dinero, ¿Cómo van a haber retribuciones económicas?”, agregó.

Pero junto a las acusaciones de no pagar a sus trabajadores, el locutor radial también es señalado por supuestamente ser infiel a su esposa, Fran Virgilio: “Me aseguran que tendría una relación paralela con una compañera de trabajo, Rocío Villalobos. Todo esto a cuatro meses de haberse casado, ni Nicolás Copano se atrevió a tanto”, aseguró el tiktoker.

Por si esto fuera poco, también es señalado por haber sacado a uno de sus amigos del medio, aun cuando era socio. Es por ello que el influencer se comunicó con el ex socio “Él me confirmó todo (la infidelidad; el trato a sus trabajadores y el haber sido expulsado de Like Media).