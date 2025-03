“Eres un mono con navaja”, “maldito bastardito” y “te voy a dar una patada en la raja”: Sergio Rojas reveló impactantes audios de Pamela Díaz

Todo partió porque Sergio Rojas involucró a Pamela Díaz con Marcelo Salas. Y eso desató la furia de la animadora de Canal 13, enviándole unos “audios prohibidos” al rostro de Qué te lo Digo.

Unos que el animador comentó en su programa, manifestando que La Fiera “me mandó un audio para decirme que ella sí me mandaría la patada en la raja que Julio (César) no se atrevió a darme y lo haría en el fondo donde me encontrase, para el beneplácito de todos aquellos que prometen, pero no cumplen".

Y agregó que “ya no soy el niño de 17 que agarró a charchazos en un VIP de televisión. Si usted me ataca de esa manera, no espere que me quede igual que los pavos lesos”, recordando la cachetada que la morena le dio el año 2012 en Primer Plano.

Una declaración que hizo que Pamela respondiera con todo, tratándolo de mentiroso e instándolo a mostrar los mensajes. “Que muestre el audio plis. ¿Por qué mientes? Compruébalo", lanzó.

Los audios de Pamela Díaz

Frente a esto, Rojas decidió, en el capítulo de este lunes, dar a conocer los audios que Pamela le mandó.

“Me da lata que hables de mí, yo no estoy con Marcelo Salas para que sepas, déjate de webiarme, un día te veo y te voy a dar una patada en la raja y te voy a grabar. Y le voy a decir a Julio César: ‘lo que tú no te atreviste lo hice yo. Por ti’”, se le escucha decir a Díaz.

Y luego, señala “todo lo que te estoy hablando, no es para que lo subas... escucha, porque a voh tengo que decirte todo lo que corresponde, porque eres un mono con navaja... si quieres hablar conmigo, háblame aquí maldito bastardito”.