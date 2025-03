“De chica me decían que si no jugaba fútbol o tenis no iba a destacar, pero aquí estoy firmando autógrafos en un torneo de tenis”

La final del Chile Open que se jugó anoche en San Carlos de Apoquindo contó con la presencia de varias figuras del deporte chileno, entre ellas, Valentina Toro, hoy segunda en el ranking mundial de karate, en la categoría -55 kilos, que fue invitada al evento por uno de sus auspiciadores, Adidas.

La destacada karateca nacional conversó con ADN Deportes y valoró el cariño que le dio el público que asistió al partido. “De chica me decían que si no jugaba fútbol o tenis no iba a destacar, porque Chile era puro fútbol y tenis, pero aquí estoy con mis sponsors firmando autógrafos en un torneo de tenis, quién lo diría. Estoy encantada con el cariño del público”, señaló.

“Feliz de poder destacar en mi carrera y de estar aquí con un público totalmente distinto, para que las niñas también se inspiren en nosotras y vean que hay muchos otros deportes”, agregó la “Vale”.

Además, la medallista de oro en los Panamericanos de Santiago 2023 anticipó los desafíos que tendrá este 2025 en el karate.

“En unos días más me iré a China para competir en la Premier League de Karate y de ahí no paramos de viajar. De China me iré a Egipto, después me voy al Panamericano de México, luego me voy a Marruecos, y de ahí volveré a China. Es una locura este año, lleno de competencias, así que estoy muy contenta por todas esas oportunidades”, comentó.

Por último, Valentina Toro apuntó a uno de sus principales objetivos: ser la número uno del mundo en la categoría -55 kilos. “Vamos con todo por ese objetivo, aunque está un poco difícil, porque la actual número uno (Anzhelika Terliuga, de Ucrania) fue mamá hace poco, entonces su ranking está congelado. Pero yo quiero ser la mejor del mundo, voy con todo", concluyó.