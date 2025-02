Un nuevo episodio extrafutbolístico involucra al exdelantero Jean Paul Pineda, quien durante la madrugada de este lunes protagonizó un accidente de tránsito en La Pintana.

De acuerdo con testigos, el incidente ocurrió cuando intentó adelantar a otro vehículo a alta velocidad, provocando una colisión frontal con el automóvil de un excarabinero.

El vehículo que conducía el exfutbolista pertenecía a su madre. Según información de Chilevisión, tras el impacto, el exfutbolista intentó huir de la escena, pero fue detenido por la policía.

Al momento del arresto, las pruebas arrojaron 1,43 gramos de alcohol por litro de sangre, confirmando que manejaba en estado de ebriedad.

Tras ser capturado, Jean Paul Pineda fue trasladado a un centro asistencial para constatar lesiones y posteriormente quedó detenido en la 41 Comisaría de La Pintana.

El exjugador, quien anunció su retiro del fútbol el año pasado, no es ajeno a los problemas legales. Anteriormente, enfrentó denuncias por violencia intrafamiliar realizadas por su expareja, la modelo Faloon Larraguibel.

¿Qué dijo Faloon?

Y precisamente, fue su exesposa, quien actualmente es candidata a Reina del Festival de Viña del Mar, quien reaccionó a su arrestó. “La verdad es que me acabo de enterar hace poco rato, incluso cuando venía camino para acá. Obviamente me toca, porque fue mi exmarido, pero no tengo ningún contacto con él”, afirmó.

“Todos saben muy bien, yo creo, que él tiene orden de alejamiento conmigo. Entonces no tengo ningún tipo de contacto. Tampoco quiero que le pase algo malo. No le voy a desear jamás el mal, porque es el papá de mis hijos, es mi exmarido”, añadió.

En cuanto a la noticia del accidente, la modelo comentó: “No tenía idea, es lamentable que le haya pasado esto. Y no sé, no tengo más palabras, porque no sé absolutamente nada de él”.

Faloon también fue consultada sobre si sus hijos estaban enterados del accidente de su padre, a lo que contestó: “No, mis hijos ven poca televisión y lo que ven no van a ser las noticias, por supuesto. Trato de cuidarlos mucho en ese aspecto”.

Además, mencionó que “igual a mi mamá cuando me enteré, la llamé inmediatamente para que quizás no estuviera ella viendo noticias, porque no me gustaría que vieran ese tipo de cosas mis hijos”.

Sobre la relación entre Jean Paul Pineda y sus hijos, la modelo indicó que el contacto es mínimo: “Se ven poco. O sea, más que nada como de llamados. Porque mis hijos siempre están conmigo y él tiene orden de alejamiento conmigo, entonces”.