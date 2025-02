Gobierno y dueños de tierras de la toma de San Antonio se reunirán este lunes: buscarán adquirir terrenos para suspender desalojo

A tan solo tres días de que expire el plazo fijado por la Corte de Apelaciones para el desalojo de la mega toma de San Antonio, el Gobierno y los propietarios del terreno se reunirán con el objetivo de evitar la expulsión de aproximadamente 4.000 familias, es decir, unas 10.000 personas.

Para los vecinos y las autoridades, este es un punto crítico, ya que, de no alcanzarse un acuerdo, la desocupación comenzará el jueves a las 10:00 horas, a pesar de las movilizaciones de los pobladores.

El encuentro, programado para este martes, se llevará a cabo en las oficinas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), salvo que se determine otro lugar. En la cita participarán el ministro de Vivienda, Carlos Montes, y los representantes de los propietarios del terreno, encabezados por el empresario Ricardo Posada y los abogados Diego Pereira y Juan Eduardo Duarte.

La propuesta del Gobierno consiste en la compra del terreno a través de cooperativas conformadas por los propios habitantes. Durante el fin de semana, se crearon 16 de estas agrupaciones, sumando aproximadamente 2.000 familias, y se espera que el número de cooperativas aumente a 30 en los próximos días, dado que hasta ahora se han inscrito 3.200 representantes.

La postura de los vecinos

El abogado Diego Pereira, representante de los propietarios ligados a la inmobiliaria y constructora San Antonio, señaló que acudirán al encuentro con una postura de diálogo, aunque afirmó que no han recibido información oficial por parte de las autoridades.

“Respecto a los lineamientos de este encuentro, entendemos que ellos van a poner como tema relevante la suspensión del desalojo el día 27. Esperamos que nos entreguen una garantía de cómo se va a llevar adelante esta fórmula y, por cierto, que nos proporcionen los mecanismos legales y financieros para implementarla”, afirmó.

“Oficialmente, el Gobierno, por ejemplo, no nos ha hecho llegar la tasación. No nos ha entregado una planificación ni cronograma acerca del plan de las cooperativas, si no tenemos información si es que hay ánimo desde el 100% de los ocupantes de adherir a esta fórmula”, agregó Pereira.