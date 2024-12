Por un supuesto “ajuste de cuentas”: departamento recibe ráfagas de disparos por error en Llolleo

Santiago

En la madrugada del sábado, un departamento en la población Mirador Baquedano I de Llolleo, región de Valparaíso, recibió una ráfaga de disparos que, según los vecinos, fue resultado de un aparente error en un “ajuste de cuentas”. Una pareja y su hijo menor, quienes residen en el inmueble, afortunadamente no resultaron heridos.

De acuerdo con testigos, el ataque ocurrió alrededor de la 1 de la madrugada, cuando individuos armados descendieron de un vehículo y dispararon contra la vivienda con armas automáticas. Tras el hecho, los atacantes huyeron y, hasta ahora, no han sido identificados.

“No sé cómo se salvaron de que les llegara un balazo. Dispararon a esa pareja con su hijo, que no tienen problemas con nadie. Nosotros acá creemos que llegaron a los departamentos equivocados para ajustar cuentas con alguien, pero que no era aquí”, declaró un vecino del sector.

Vecinos indicaron que el incidente podría estar relacionado con conflictos de narcotráfico en un edificio cercano, allanado en múltiples ocasiones por Carabineros por actividades ilícitas.

Este hecho ocurrió una semana después de otra balacera en la zona, donde un joven de 18 años resultó herido en el cuello. Las similitudes entre ambos casos, incluidas las características de la evidencia balística, sugieren que podrían estar vinculados.

El caso sigue siendo investigado por las autoridades, mientras los vecinos manifestaron preocupación por los hechos de violencia registrados en el sector.