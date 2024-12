“Imparable: La historia de Anthony Robles”: conoce la nueva película de Prime Video con Jennifer López

Las diferentes plataformas de streaming siguen trabajando en el desarrollo de contenido original para competir en el duro mercado, apostando por grandes proyectos con las que esperan cautivar al público.

Una de las fórmulas muy utilizadas, y muy exitosas en este escenario, son las producciones basadas en la vida real, sumando un valor agregado cuando se trata de grandes estrellas reconocidas a nivel internacional.

Todo esto bien lo saben en Prime Video, quienes están próximos a estrenar Imparable: La historia de Anthony Robles, una película enfocado en el luchador estadounidense que se consagró campeón nacional de lucha individual de la NCAA de 2011 en la categoría de peso de 125 libras, a pesar de haber nacido con una sola pierna.

Desde su anuncio, poco a poco se han entregado actualizaciones, y durante la jornada de este viernes, 6 de diciembre, la compañía liberó un nuevo tráiler y más detalles del filme que ha llamado la atención del público.

Un punto a tener en cuenta es que la cinta marca el debut como director de William Goldenberg, un galardonado editor ganador del Premio de la Academia por Argo, y con nominaciones previas por The Imitation Game, Zero Dark Thirty, Seabiscuit y The Insider.

El elenco de la película está encabezado por Jharrel Jerome en el papel principal y Jennifer López. Además, cuenta con las destacadas actuaciones de Bobby Cannavale, Michael Peña y Don Cheadle, conformando un reparto estelar que promete dar vida a esta historia de superación personal.

Otro factor a destacar que el propio Robles participa en la película, donde aparece acreditado como ‘Doble de Anthony Robles’. Pero la realidad es que no solo realiza los complejos movimientos de lucha libre en las escenas clave, sino que también se desempeña como productor del filme.

El estreno de Imparable: La historia de Anthony Robles está agendado para el próximo 16 de enero de 2025, sumándose directamente al catálogo de Prime Video.