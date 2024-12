Un once de lujo: Claudio Borghi reveló el equipo titular que parará en Colo Colo para el duelo de leyendas ante River Plate

Claudio Borghi ya tiene todo lista para volver a ponerse el buzo tras 18 años, luego que dirigiera al exitoso Colo Colo de 2006, elenco con el que consiguió el tetracampeonato del fútbol chileno y llegó a la final de la Copa Sudamericana.

El “Bichi” será el entrenador del duelo de leyendas entre el “Cacique” y River Plate, cotejo que lo tiene con la emoción a flor de piel de poder volver a dirigir.

En ese contexto, dio a conocer el once de lujo que parará frente a los “millonarios” en el Estadio Monumental.

Este será con: Justo Villar, Miguel Rifo, Luis Mena, Pablo Contreras, Gonzalo Fierro, Rodolfo Madrid; Rodrigo Meléndez, Arturo Sanhueza; Matías Fernández, Lucas Barrios y Esteban Paredes.

Al respecto, indicó que “el primer día estuvo nervioso, ya que vengo al estadio seguido, pero a la caseta y me devuelvo a mi casa, pero desde el año 2006 que no estaba en esta situación. Reencontrarme con muchachos que no veía hace muchos años es bonito y el ambiente es muy bueno, ya el físico no es el mismo, ni el mío ni el de ellos y hay que ir con cuidado”.

En esa línea, añadió que “al principio terminé agotado, pero estando en cancha uno empieza a recordar buenos momentos y los malos también. Me acordé de muchos chicos que venían con la ilusión de jugar y yo la tenía. A veces pica el bichito por volver a dirigir, pero es muy distinto hacerlo a nivel profesional que como el partido de ahora”.

En otro tema y consultado sobre la situación del minutaje en los jugadores sub-21, lanzó: “Yo soy un convenido que hay que trabajar mejor en los jugadores, forjar un poco más el carácter para que maduren un poco más rápido, pero la imposición de jugar por reglamento no me gusta mucho, ya que se le falta el respeto al joven que entrar a jugar y después sale ante cualquier eventualidad. También hay que ver la parte física, ya que chocar con una persona desarrollada de 80 y tantos kilos, no es muy bueno”.

Respecto a un posible retorno de Claudio Bravo a Colo Colo, para reemplazar a Brayan Cortés, indicó: “Yo todavía extraño mucho ser jugador de fútbol, y me parece que Claudio es un nombre muy atractivo, con mucha historia, por lo que abre el apetito de todo el mundo. El problema está en cómo se siente él, pero el bichito queda de volver a jugar. Quizás si se insiste, si se habla, se le puede convencer y ahí verá él para cuántos partidos está, etc.”.

Finalmente, Borghi cerró manifestando que “yo no sé los planes familiares que tiene Bravo, si se quiere quedar en Chile o se si va a España. Esas son determinaciones que pueden desnivelar la decisión que él pueda tomar”.