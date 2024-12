Creadora de contenido para adultos sorprende al revelar cuanto dinero ganó en un año y la millonaria multa que deberá al SII

Carla RoseBlack, una creadora de contenido de la plataforma para adultos, Arsmate, enfrenta una multa millonaria del Servicio de Impuestos Internos (SII). A sus 26 años, la influencer declaró haber generado ingresos por 350 millones de pesos, aunque asegura que fue mal asesorada por su contador.

“Lamentablemente, me multaron con 100 millones en el Servicio de Impuestos Internos”, expuso. Y luego, agregó: “Lo que pasa es que yo fui una de las creadoras que más dinero generó durante el 2023”.

“Generé 350 millones en la plataforma y fui mal asesorada por el contador. El cual no me preguntaba cuánto yo ganaba cada mes y me daba un monto depositar mensualmente. Entonces, yo depositaba pensando que él hacía su trabajo bien. Todo. Y la verdad es que lo hizo pésimo”, señaló la creadora de contenido erótico en una entrevista para el canal de YouTube de Arsmate.

“Hizo mal, porque debió haber preguntado cuánto yo ganaba mensualmente, para sacar más o menos cuánto yo pagaba en impuestos. Él me decía, ‘hay que pagar esto’, todos los meses. Y yo le depositaba nomás, por ignorancia”, añadió.

La modelo comparó su situación con otras decisiones de la entidad fiscalizadora. “Mientras condonan 59 mil millones de pesos en concepto de multas e intereses a Johnson’s, a mí, una simple ciudadana, me castigan en un monto millonario”, denunció.

Busca ayudar a sus colegas

Finalmente, aunque no evade su responsabilidad, la creadora de contenido de Arsmate considera el monto de la multa excesivo. “Quiero apelar y dar a conocer a todas mis compañeras que crean contenido cómo hacer bien las declaraciones y no tener que enfrentar situaciones como esta, pero por favor. No tengo 100 millones”, expuso RoseBlack.