La Corte de Apelaciones de Santiago emitió un fallo a favor de la diputada Camila Flores, concluyendo que la tienda H&M violó sus derechos fundamentales al negarle atención en su sucursal del mall Casa Costanera en diciembre de 2019.

Según el tribunal, el acto fue una clara discriminación basada en su filiación política con Renovación Nacional (RN), lo que constituye una conducta arbitraria y contraria a la ley.

Durante el incidente, los empleados de la tienda se negaron a atender a la diputada de RN, escoltándola fuera del local mientras otros trabajadores y clientes aplaudían. Este comportamiento, calificado por la Corte como una muestra de intolerancia ideológica, motivó la sanción contra H&M.

El tribunal impuso una multa de 100 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), equivalentes a 6.729.400 pesos, a la empresa, en conformidad con la Ley de Protección al Consumidor, que garantiza el derecho a una atención digna y prohíbe la discriminación arbitraria.

Declaraciones de Camila Flores

Tras el fallo, la militante de Renovación Nacional, y declarada pinochetista, expresó su satisfacción en un video publicado en sus redes sociales: “He recibido con gran satisfacción el fallo de la Corte de Apelaciones que finalmente acoge la demanda contra la tienda H&M por las graves vulneraciones a mis derechos fundamentales”.

“Este fallo marca un precedente importante en nuestro país, reafirmando que nadie debe ser discriminado por su credo político, religioso o cualquier circunstancia”, añadió.

Luego, agregó: “En Chile, somos todos iguales y la ley se debe respetar. Me alegra que se esté estableciendo el Estado de Derecho y que se haga justicia frente a lo que viví”.

Finalmente, la diputada Camila Flores expresó: “Se me discriminó por ser de derecha, por representar a un sector político. Se me dijo que por eso no se me iba a atender, ni a mí, ni a los, como ellos denominaron en ese entonces, a los pacos”.

“Por eso es que me satisface que finalmente la tienda H&M tenga que indemnizar por los daños que me han causado. Esto marca un precedente muy importante para que nadie más en Chile tenga que sufrir discriminación de esta índole”, concluyó.