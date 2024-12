Fiscalía cierra investigación y acusa a exalcalde de Algarrobo de malversación y lavado de activos: pedirá 20 años de cárcel

Santiago

El 30 de diciembre se realizará en el Tribunal de San Antonio la audiencia de preparación de juicio oral contra José Luis Yáñez, exalcalde de Algarrobo, acusado de malversación de más de $1.160 millones provenientes de las arcas municipales.

El Ministerio Público ha solicitado una pena de 20 años de prisión para Yáñez, incluyendo 12 años por malversación de caudales públicos reiterada y 8 años por lavado de activos.

Claudio Rebeco, fiscal jefe de la unidad regional anticorrupción, confirmó que la investigación del caso ha concluido y que la acusación formal ya fue presentada. “Concluidas ya las diligencias investigativas, procedemos a cerrar la misma y formulamos acusación solicitando distintas penas para los intervinientes de este caso”.

Rebeco añadió que: “Respecto del exalcalde de Algarrobo, José Luis Yañez, hemos solicitado la pena de 12 años de presidio mayor en su grado medio y adicionalmente 8 años de privación de libertad por un delito de lavado de activos”.

“La justicia tiene que ser contundente”

El caso no solo involucra a Yáñez. Entre los imputados figura Belén Carrasco, ex tesorera municipal y ex pareja del exalcalde, quien también enfrenta cargos de malversación y lavado de activos, con una pena solicitada de 20 años.

Además, otras siete personas están acusadas de participar en lo que las autoridades sospechan que fue una red organizada para defraudar al municipio.

El diputado Tomás Lagomarsino, representante de la zona, expresó su preocupación por la magnitud del caso y llamó a sancionar con firmeza a los responsables. “La justicia tiene que ser contundente y llegar hasta las últimas consecuencias, porque aquí no solamente es el alcalde el que eventualmente habría hecho defraudación con recursos fiscales, sino que hay claros indicios de que además hay una asociación ilícita”, señaló.