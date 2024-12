Diputados socialistas acusan “red” de Hermosilla y al Partido Republicano tras denuncia contra su abogado por supuesta filtración de información

Santiago

Los diputados socialistas Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini acusaron al Partido Republicano y a la “red” del abogado Luis Hermosilla de estar detrás de la denuncia contra su abogado, Enrique Aldunate, quien está siendo investigado por una posible filtración de información en el Caso Audios.

La denuncia fue presentada el 3 de diciembre por una subordinada de Aldunate, quien reportó el retiro de un pendrive con información confidencial. Sin embargo, los diputados negaron cualquier involucramiento en la filtración.

Manouchehri comentó: “Nosotros no le hemos dado ninguna instrucción al abogado Aldunate de filtrar nada. No obstante, para no darle excusas a la banda de Hermosilla, le hemos revocado el mandato judicial”.

Denuncian un red de corrupción

El diputado denunció una “red de corrupción” que, según él, involucra a fiscales, periodistas y políticos. “Ojalá Chile supiera todo lo que hay en el celular del caso Hermosilla”, agregó, refiriéndose a lo que considera una operación para destruir a sus opositores.

Cicardini también rechazó las acusaciones y afirmó: “No nos intimida la mafia de Hermosilla y seguimos adelante en busca de lo único que nos mueve, que es verdad y justicia”.

Aunque Manouchehri aclaró que no ha tenido contacto con Aldunate, advirtió que, si se confirma la filtración, el abogado “tendrá que hacerse responsable de aquello”. No obstante, insistió en que la filtración no se concretó y no se consumó el posible delito.