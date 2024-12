“La vida te da señales”: Maly Jorquiera se lanza contra Sergio Freire y confirma quiebre amoroso durante rutina

Este martes, durante su participación en los Premios Todo Mejora 2024, en la que estuvo ADN.cl, la comediante Maly Jorquiera reveló que puso fin a su matrimonio con Sergio Freire, terminando con semanas de especulación.

Su anuncio llegó en tono de broma, como parte de su rutina en el evento: “Soy la niña símbolo de que todo mejora (...) Yo me casé y me separé… Al tiro. Qué loca la hueá. Sabí que no lo vi venir, como que llega el estallido”.

Aunque su matrimonio no superó el año, Maly y Sergio compartieron más de una década de relación antes de dar el paso al altar. Durante ese tiempo, formaron una familia junto a su hijo, Lucas, quien frecuentemente protagoniza las publicaciones de ambos en redes sociales.

La separación ocurre tras una serie de rumores que involucraban una supuesta infidelidad por parte del exintegrante de El Club de la Comedia. Aunque ni la humorista ni el comediante abordaron directamente el tema con los medios, ambos usaron el humor como herramienta para lidiar con la polémica en sus respectivos espectáculos.

De hecho, la supuesta tercera involucrada habló con el programa Only Fama, de Mega, negando tener una relación estable con Freire, asegurando que solo lo vio una vez, con el fin de desvincularse de los rumores.

La rutina de Maly

En el escenario de los premios, Maly Jorquiera reflexionó, también en tono jocoso, sobre las señales que pudo haber notado antes de casarse: “Lo más loco, para que sepan jóvenes también, es que la vida te da señales. Se demoró 10 años en pedirme matrimonio. ¿Qué otra señal querí? Me voy a casar y todas mis amigas se estaban separando”.

Pese a las circunstancias, la comediante dejó claro que se encuentra en un buen estado emocional, tomándose con humor lo sucedido. “Si le pasa a Pampita, cómo no le va a pasar a una. Me pasó. Pero una no es Pampita po, con cuea es la Kenita (...) No es lo mismo separarse con plata que sin plata”, concluyó.