Pena en el cine: muere actor estadounidense que apareció en El Hombre Araña y La Gran Estafa

El actor y exluchador profesional Scott L. Schwartz, conocido principalmente por su papel como Bruiser en la trilogía La gran estafa de Steven Soderbergh, falleció el pasado 26 de noviembre de 2024 a causa de una insuficiencia cardíaca congestiva en su hogar en Covington, Luisiana, a sus 65 años de edad.

La noticia fue confirmada por su representante, quien enfocó sus palabras en destacar la energía y el carácter afable de Schwartz: “Quienes conocieron a Scott lo asociaban con ser una persona alegre, llena de vida, amante de la comida, los viajes y, sobre todo, del amor por las personas”.

“Cuando no estaba actuando, luchando o contando chistes, dedicaba su tiempo a visitar a niños con cáncer en hospitales”, complementó, aludiendo a los aspectos que quizás no eran tan conocidos por el público.

George Clooney, compañero de Schwartz en la trilogía La gran estafa, fue uno de los colegas que expresó su pesar, y lo hizo a través de un comunicado oficial, dejando ver que se trata de una pérdida sensible en Hollywood y en ese círculo específico.

“Me entristece saber que Scott se ha ido. Hicimos tres películas juntos, y nunca me habían golpeado con tanta suavidad. Era un alma gentil y lo extrañaremos profundamente”, escribió el reconocido actor.

Nacido el 19 de marzo de 1959 en Filadelfia, Schwartz destacó desde joven como un talentoso atleta gracias a su imponente estatura. Así fue como inició su carrera de luchador profesional en 1979 bajo el nombre ‘Giant David’, aunque también se le conoció como ‘The Israeli Commando’ en los cuadriláteros.

Aunque su papel como Bruiser fue uno de los más memorables, Schwartz participó en más de 100 producciones a lo largo de su carrera. Fue reconocido como doble de acción y actor en títulos como The Scorpion King, Spider-Man, Starsky & Hutch y Fun With Dick and Jane.

Además, escribió, dirigió y protagonizó la película Changing Hands en 2010, junto a Eddie Jemison, otro integrante del elenco de La gran estafa, aventurándose con una jugada apuesta dentro de la industria cinematográfica.

Pero sin dudas que lo más significativo es que el legado del exluchador va más allá de sus apariciones en pantalla, ya que su compromiso con las causas sociales y su carisma personal dejaron una huella en quienes lo conocieron.

Le sobreviven su esposa, Misty; sus hijos, Angela y Adam; su suegra, Brenda; y otros familiares cercanos, quienes lamentan su partida y celebran su vida.