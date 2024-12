La vida de Janis Joplin llegará al cine y ya hay actriz elegida: “Llevamos años trabajando en esto, y estoy emocionada de poder rendir homenaje”

La industria cinematográfica continúa expandiéndose en diferentes direcciones, adoptando fórmulas que aunque suelen ser muy arriesgadas, la mayoría de las veces resultan ser todo un éxito, marcando camino en una línea clara.

Una de las tendencias más marcadas es la realización de películas biográficas, tomando como principal inspiración grandes figuras de la música que marcaron un hito a nivel internacional, dejando huella en más de una generación.

En este escenario encontramos a Janis Joplin, ícono de los años 60 y una de las voces más emblemáticas del rock. Su vida será llevada al cine en un biopic que promete explorar tanto el fulgor como los demonios de la legendaria cantante.

Con éxitos como Piece of My Heart y Me and Bobby McGee, la artista representaba la búsqueda de libertad de toda una generación, mientras lidiaba con una vida marcada por excesos y la constante búsqueda de amor y pertenencia.

Como suele suceder en este tipo de ocasiones, existe un foco especial en torno a la actriz que le dará vida a la cantante. Esa responsabilidad recae nada más y nada menos que en Shailene Woodley, actriz estadounidense de 33 años.

“Llevamos años trabajando en esto, y estoy emocionada de poder rendir homenaje a alguien tan increíble”, comentó la protagonista en el programa de Jimmy Fallon. Además, reveló que no solo encarnará a la cantante, sino que se atreverá a cantar en la película.

La preparación para este desafío no ha sido sencilla. Woodley ha contado con el apoyo de Linda Perry, compositora y exintegrante de 4 Non Blondes, quien ha diseñado un intenso entrenamiento vocal y emocional.

“Linda me ponía en situaciones inesperadas. Una vez me llevó a un almacén vacío con una banda completa y me dijo: ‘Diviértete, canta algo’. Fue aterrador, pero también liberador”, relató la actriz sobre el procedimiento que se ha adaptado.

El rodaje incluirá escenarios icónicos como Barney’s Beanery, en Los Ángeles, donde Joplin pasó su última noche. Para Woodley, la idea de recrear estos espacios es fundamental para conectar con la esencia de la artista.

Aunque el proyecto lleva años en desarrollo, su confirmación generó gran expectación este año. Aún no se han anunciado detalles sobre el director, el guionista o el reparto secundario, pero el equipo detrás de la película promete ofrecer un retrato fiel y profundo de la complejidad de Joplin.

“La película no solo será un homenaje, sino una oportunidad de entender mejor quién fue ella”, señaló Woodley. Los fanáticos tendrán que esperar un poco más para el estreno, que promete emocionar y sorprender con la historia de una de las figuras más inolvidables del rock.