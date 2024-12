Ante la salida de Brayan Cortés, Colo Colo deberá buscar un nuevo arquero para la temporada 2025 y uno de los principales candidatos a asumir la portería del “Cacique” es Matías Dituro, que milita actualmente en el Elche de España.

Al respecto, José Jiménez Morago, periodista de Radio Elche y Cadena SER, conversó con Los Tenores y se refirió a la posible partida del golero argentino-chileno del cuadro español, donde es titular indiscutido para el técnico Eder Sarabia.

“La gente está muy satisfecha con Matías. Es un futbolista muy querido que se ha adaptado perfectamente a la idea de juego de Eder Sarabia. Además, es el portero con mejor desplazamiento de balón de La Liga”, inició comentando.

El comunicador señaló que “el Elche lo está aprovechando, porque el inicio fue errático. El Elche se empeñaba siempre en salir con la pelota jugando y el entrenador liberó al equipo de esa esclavitud de tener que salir con el balón tocado. Cuando empezó a jugar en largo aprovechando esa visión de juego de Matías Dituro, el equipo está mucho mejor”.

En esa línea, advirtió que ve difícil el eventual fichaje de Dituro en Colo Colo. “Sinceramente lo veo complicado. Es cierto que Matías Dituro tiene una cláusula de salida más bien baja por su edad (37), pero el Elche va a remitir a Colo Colo a la cláusula liberatoria y en ningún caso se plantea dejarle salir”.

“Eder Sarabia ya le ha comunicado al club que quiere contar con Matías Dituro. También está muy satisfecho con el otro guardameta, Miguel San Román, pero su hombre en la portería es Matías Dituro, porque está interpretando de maravilla esa forma de jugar”, agregó.

Respecto al interés de los albos por el arquero del Elche, Jiménez reconoció que “acá no ha tenido mucho recorrido la noticia. Sí nos hemos hecho eco de ese interés de Colo Colo, pero tenemos la sensación de que no va a ocurrir y que Matías Dituro no va a salir, porque representaría un grave problema para el Elche”.

“Ahora mismo, en el mercado, no están las cosas fáciles para encontrar un portero de esas características. Me da la sensación de que el Elche en ningún caso se está planteando esa posibilidad de una salida de Matías Dituro. Si él llega a un acuerdo con Colo Colo y el club chileno paga esa cláusula liberatoria, que no es muy elevada, se podría dar esa situación”, sentenció.