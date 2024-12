Querido exintegrante de Yingo atraviesa un complejo momento y está rifando un departamento: “He dormido tres meses en el sillón de un amigo”

Durante las últimas jornadas se ha viralizado el complejo momento que atraviesa un querido exparticipante de Yingo, recordado programa juvenil que marcó a toda una generación y por el cual pasaron importantes rostros televisivos, algunos manteniendo un nivel de popularidad hasta el día de hoy.

Se trata nada más y nada menos que de Alexander Núñez Valencia, más conocido como ‘Arenito’, quien se enfrenta una complicada situación financiera desde su regreso a Chile tras varios años en Australia.

Y es que Núñez no ha logrado encontrar empleo, lo que claramente va agudizando su momento. A raíz de esto, ha podido mantenerse y buscar la manera de salir adelante gracias al apoyo y solidaridad de sus amigos.

Siendo aún más específicos, una amiga decidió rifar su departamento para recaudar fondos que le permitan estabilizarse. Esto, recurriendo a la participación y apoyo de los seguidores en redes sociales.

“Desde que llegué de Australia no he podido encontrar trabajo. He enviado currículums y vivido como allegado en casas de amigos. Incluso, pasé tres meses durmiendo en el sillón de un amigo”, confesó Alexander a FMDOS.

Respecto a la iniciativa, detalló que “una amiga me recibió en su casa y se le ocurrió rifar su departamento para ayudarme porque no lo estoy pasando bien económicamente. He tenido que arreglármelas de una u otra forma”.

Detalles de la rifa

La rifa fue publicada a través de la cuenta oficial de Instagram de Arenito, precisando que se realizará el día lunes 23 de diciembre y cada número tiene un valor de $10.000 pesos.

El departamento expuesto como premio está ubicado en Quilpué, región de Valparaíso, y cuenta con tres habitaciones: dos amplias y una más pequeña. Además, según mencionó el propio Núñez, es una construcción de 2018.

Los interesados deben transferir el monto a la cuenta corriente de la dueña del departamento, Ingrid Torres, de quien se compartieron todos los datos en la publicación: