Negó a su hijo y habría embarazado a otra mujer: todo sobre la funa de Camila Sepúlveda contra Jordhy Thompson

El futbolista Jordhy Thompson y Camila Sepúlveda vuelven a ocupar titulares, esta vez debido a un embarazo rodeado de controversias y declaraciones cruzadas en redes sociales.

Hace algunos días, el exjugador de Colo Colo publicó en sus historias de Instagram una ecografía, lo que desató especulaciones sobre el estado de su pareja. Sin embargo, la publicación fue eliminada poco después, lo que generó más interrogantes.

Ante esto, Camila aclaró la situación en sus redes sociales: “No subí esa historia yo. ¡Déjenme tranquila, yo no quería que se supiera! Cerraré todas mis redes, adiós”.

Jordhy negó ser el papá del hijo que dará a luz Camila

La polémica no quedó ahí. Horas después, la influencer y creadora de contenido en Arsmate compartió nuevos mensajes en sus historias de Instagram, donde apuntó directamente contra Thompson, acusándolo de negar públicamente al hijo que esperan.

“No estoy funando a nadie, pero si me van a estar hablando cosas a través de live, de las que después se arrepienten y negando a un hijo solo por un enojo, eso no lo permitiré, así que cierra tu boca y deja de andar pa la tele”, declaró.

En un tono más crítico, agregó: “Ahora niega al hijo jajajaja que él mismo quiso hacerlo público jajajaja empezó la película de nuevo. Ojo que tú partiste con tus shows de tus lives para variar como estay poco picado jajaja”.

Fue infiel y embarazó a una rusa

Además, la creadora de contenido erótico, en conversación con Infama, reveló detalles sobre una presunta infidelidad del jugador mientras vivía en Rusia: “Me vine apenas me enteré que Jordhy había dejado embarazada a una rusa allá también. Llevaba harto tiempo siéndome infiel con ella, apenas le pillé eso, agarré mis maletas, a mi hijo y nos devolvimos al tiro”.

La influencer afirmó que al regresar a Chile descubrió que también estaba embarazada, confirmando que tiene ocho semanas de gestación. “Yo le mandé todos los exámenes, video de las ecografías, para que no dijera que yo lo estaba inventando”, señaló, detallando que la otra mujer también está embarazada, con casi siete semanas.

Tras ello, contó cómo descubrió que el mediapunta le era infiel. “En su teléfono le pillé la conversación con ella. En donde ella le mandaba todo. Exámenes y eco también”, afirmó, y agregó que él nunca le negó esta infidelidad.

Finalmente, Camila aseguró que esta vez no perdonará al futbolista. “Para mí ya no hay perdón, con los bebés no se juega”, puntualizó, recordando además que anteriormente le dio una segunda oportunidad tras denunciarlo por intento de femicidio.