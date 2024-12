Seleccionado sub-20 Óscar González firmó su primer contrato profesional con Godoy Cruz de Argentina

Óscar González, Seleccionado Sub-20, firmó este lunes su primer contrato profesional junto a Godoy Cruz de Argentina.

Durante esta jornada se oficializó la incorporación del delantero al elenco trasandino, hecho que lo llena de ilusión de cara al futuro.

“Estoy muy feliz por este gran paso, me fui de casa hace tres años para poder estar cerca del club. Godoy Cruz me abrió las puertas, allí me siento importante y espero retribuir esta confianza con buen rendimiento”, sostuvo el futbolista que tiene abuelos maternos chilenos.

En esa línea, González añadió que “esto también me ayuda para poder rendir en La Selección Chilena Sub-20, estoy viviendo un sueño”.

El artillero nacido en 2006 estará durante estas semanas entrenando en el Complejo Deportivo Quilín preparando la Gira Internacional a España, el CONMEBOL Sudamericano Sub-20 y La Copa Mundial de la FIFA Sub-20 Chile 2025.