El clavadista canadiense Bryden Hattie, quien se hizo viral durante los Juegos Panamericanos Santiago 2023, muestra su pasión por Colo Colo desde su visita a Chile en septiembre pasado.

Desde entonces, el deportista candiense, que tuvo un paso prometedor en los Juegos Olímpicos de la Juventud en el 2018, ha seguido apoyando al “Cacique” incluso a la distancia, consolidándose como un hincha fiel del equipo chileno.

Hattie compartió recientemente una imagen en redes sociales luciendo un polerón del club y escribió: “Te aseguro que el chuncho no sale campeón, sale el Colo sí señor”. Más tarde, tras la consagración del equipo albo como campeón nacional, publicó otro mensaje: “Campeón hay uno solo”.

El origen de su amor por Colo Colo

En entrevista con AS Chile, el atleta canadiense explicó cómo surgió su amor por el equipo albo: “Cuando estaba en los Panamericanos, hice un amigo chileno. Yo estaba caminando y él quería hacer un TikTok conmigo... Se llama Diego Vargas. Él me contó sobre los equipos de fútbol y me dijo que Colo Colo es su favorito”.

“Después fui a su casa para una fiesta familiar y su madre me ayudó a aprender el canto del equipo, ‘chi chi chi le le le Colo Colo de Chile’. ¡Fue entonces cuando me hice fan del club!”, añadió.

Además, confesó haber recibido muchas respuestas positivas de los fanáticos colocolinos: “La gente ha dicho que soy el amuleto de la buena suerte, así que lo acepto”. Sobre su polerón albo, contó que fue un regalo de su amigo antes de regresar a Canadá y agregó: “Me encanta”.

Cuando Colo Colo aseguró el título del Campeonato Nacional, Hattie no se quedó atrás y celebró junto a sus amigos chilenos: “Hice una videollamada con mi amigo para ver qué estaba pasando porque vi que el partido (contra Copiapó) estaba empatado. Él me había dicho que Colo Colo había sido campeón. ¡Lo celebré por videollamada con él y sus amigos! Estoy feliz”.