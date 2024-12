“No fue justo, no lo esperaba”: Exintegrante de Axé Bahía arremete contra Flaviana Seeling por su exclusión de la banda brasileña

De regreso en Chile para apoyar a su amiga Gloria Baeza, quien requiere una cirugía urgente por problemas en la columna, Amanda Cibely, exintegrante de Axé Bahía, dio qué hablar tras reavivar una polémica de su pasado en el grupo.

En conversación con FMDOS, la bailarina recordó su salida del famoso conjunto brasileño. Según explicó, su alejamiento ocurrió cuando quedó embarazada de Jefferson Barbosa, compañero del grupo y fallecido en 2016. Sin embargo, apuntó directamente a Flaviana Seeling como la responsable de no permitirle regresar al equipo tras esa etapa.

“Mi salida de Axé Bahía fue porque me embaracé, de Jefferson que era mi pololo”, dijo al inicio. Durante su embarazo, enfrentó complicaciones que la llevaron a retirarse temporalmente: “No estaba en condiciones de seguir bailando, fue un embarazo complicado y me regresé a Brasil para estar con quien me podía cuidar, porque yo pasaba mucho tiempo sola porque Jefferson salía a hacer eventos”.

Lamentablemente, perdió al bebé a los seis meses y al intentar reincorporarse, se encontró con las puertas cerradas. “Perdí el bebé a los casi seis meses y Flaviana no me dio la oportunidad de volver al grupo”, aseguró la brasileña.

Su mala relación con Flaviana Seeling

Tras esto, Amanda formó el grupo Carambaxe en Brasil y lo trajo a Chile, con la intención de continuar su carrera en el país que tanto quería. Sin embargo, no ser considerada para el regreso de Axe Bahía igualmente le afectó. “Mi relación con Flaviana nunca fue tan buena que digamos, pero eso es otra historia. Aquí lo importante es que tuve amigos chilenos que me apoyaron para volver al país”, afirmó.

“Porque la verdad fue un tiempo súper feo que pasé, porque yo quería mucho a ese bebé y sufrí bastante”, añadió. Y luego, también agregó: “No fue justo, no lo esperaba y ni siquiera pude regresar a Axé Bahía, no tuve opciones”.

Más adelante, la bailarina confesó que Flavianna incluso se metió y terminó provocando daños en su relación con quien casi . “Hubo unas manipulaciones por parte de ella que influenció hasta tal punto que mi relación con Jefferson se terminó”, expuso.

Pese a todo, Amanda recuerda con cariño el último encuentro que tuvo con su expareja. “Dios sabe por qué pasan las cosas. Tuve la oportunidad de hablar con Jefferson en Antofagasta, a escondidas porque ella no permitía que se encontrara conmigo, pero después de eso, seguimos con buena relación, hablamos durante un largo tiempo hasta la triste tragedia que le sucedió”, recordó.