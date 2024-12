Cuál es el grupo de personas que no recibirá el Aguinaldo de Navidad 2024 en Chile durante diciembre

Considerando a más de 2 millones 700 mil personas, desde el lunes 2 de diciembre se está pagando el Aguinaldo de Navidad 2024 en Chile.

Con un monto reajustado, el beneficio, entregado a pensionadas y pensionados que cumplan ciertos requisitos, reparte $27.884 por cabeza y suma $15.753 por cada carga acreditada al 30 de noviembre del presente año.

Suponiendo un esfuerzo fiscal de más de $79 mil millones, se trata de apoyo económico que puede ser útil para enfrentar un mes caracterizado por los gastos de las fiestas de fin de año.

Según se explica en el sitio web de Chile Atiende, la cifra de dinero se recibiría de forma automática en la fecha de pago del pensión de diciembre , por tanto no es necesario hacer ningún tipo de postulación.

“No se puede descontar ni se considera para el pago de impuestos (no es tributable), cotizaciones previsionales y/o de salud (no es imponible)“, se explica en el mismo espacio.

Este es el grupo de chilenos que no recibe el Aguinaldo de Navidad 2024

Hay que considerar que uno de los requisitos base para obtener el dinero es estar pensionado en Chile, por tanto, quienes no se encuentren en dicha situación no tendrán derecho.

A la vez, quienes NO estén considerados dentro de la siguiente lista tampoco lo obtendrán:

Pensionados de:

Del Instituto de Previsión Social (IPS), PGU) o (PBSI).

De las ex Cajas de Previsión o ex Servicio de Seguro Social.

Accidente del trabajo, a cargo del Instituto de Seguridad Laboral

Reparación (leyes Retting y Valech)

Una AFP o compañía de seguro con garantía estatal, o Aporte Previsional Solidario.

De Dipreca o Capredena.

“Si recibes Asignación Familiar por cargas que son beneficiarias de una pensión de sobrevivencia, solo tendrás derecho al aguinaldo como pensionada o pensionado y no recibirás el incremento de $15.753″, se profundiza sobre las incompatibilidades. Una situación que cambia si las cargas tienen pensión de orfandad.

Por otro lado, solo se tiene derecho a un aguinaldo, incluso si se recibe más de una pensión, subsidio o indemnización.

Una advertencia adicional señala que las personas que accedan indebidamente al aguinaldo y a los incrementos deberán devolver el monto quintuplicado. Además, podrían enfrentarse a sanciones administrativas y penales.