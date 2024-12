Las peores semanas como entrenador está viviendo Pep Guardiola en el Manchester City. Este domingo, el español sumó su séptimo partido sin conocer la victoria, y esta vez cayó inapelablemente ante el Liverpool en Anfield.

Cody Gakpo y Mohamed Salah marcaron los goles de un partido donde los ‘ciudadanos’ volvieron a ver como su rival de turno se alejó aún más en la cima de la clasificación general de la Premier League.

Victoria del Liverpool que bastó para que los hinchas del cuadro rojo se burlaran de Guardiola: “You’re getting sacked in the morning” (Te van a despedir en la mañana), le cantaron los fanáticos del Liverpool.

Fuera de toda compostura que suele tener, Guardiola cayó en la trampa y le respondió a los fanáticos: les indicó un seis con las manos, esto en relación con las seis coronas de Premier League que tiene con el City, varias de ellas ganadas precisamente al Liverpool.

El gesto de Pep Guardiola a los hinchas del Liverpool