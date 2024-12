“La verdad que me encantaría jugar en la U, es un sueño, entre los más cercanos lo tiro hasta en talla: jugaría gratis”

La última vez que Colo Colo perdió por el Campeonato Nacional 2024 fue ante Deportes Copiapó en el Estadio Monumental. El autor del solitario gol fue Felipe Reynero.

El delantero, hoy ex Deportes Copiapó, confesó su gran anhelo: “la verdad que me encantaría jugar en la U, es un sueño, entre los más cercanos lo tiro hasta en talla: jugaría hasta gratis en la U”, partió indicando en conversación con Bolavip.

“Estuvo sonando mi nombre después de mi campaña en Cobresal, y ahora que también anduve bien en Copiapó uno se ilusiona, pero la verdad es que se ve lejano”, confesó el hijo de Roberto Reynero, ex capitán de los azules: “reitero que iría a jugar gratis”, insistió.

En lo mismo se quejó por la falta de oportunidades para los jugadores nacionales en los equipos grandes: “en mi posición siempre buscan extranjeros y uno dice traen jugadores de afuera, les pagan toneladas de plata y no rinden más que lo que podría rendir yo u otro jugador en esa posición, uno puede pedir mucho menos y hacer cosas mejores”, dijo.

Al finalizar, comentó su futuro: “estoy en Santiago esperando qué hacer, ya terminé vínculo con Copiapó, y sé que hay interés de Cobreloa, no he hablado con nadie, pero me interesa jugar allá, más ahora que llegó Mauro Pozo, el que me tuvo en San Antonio el 2009″, finalizó.