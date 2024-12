Julián Alfaro se despidió de Magallanes para partir a la U: “Quería que no fuera un final así” | Agencia Uno

Magallanes no lo pasa bien por estas horas. La ‘academia’ cayó en semifinales de la Copa Chile hace algunos días ante Ñublense y el pasado sábado, perdieron ante Deportes Limache la opción de volver a Primera División.

En ello, uno que se despide de Magallanes es Julián Alfaro. El delantero y seleccionado nacional en Santiago 2023 toma sus maletas para volver a la Universidad de Chile.

“Ya desde mañana limpiar el chip y pensar en lo que viene”, comentó el ariete en conversación con TNT Sports tras la dura eliminación frente a Deportes Limache.

Agregó que se va de Magallanes “muy feliz, muy agradecido de todo, es mi casa. Me voy muy triste por mi resultado. Quería que no fuera un final así, pero no siempre es así. Fue un partido difícil”, esgrimió.

En el cierre, prefirió no hablar de su partida a la Universidad de Chile: “en estos momentos no puedo pensar mucho en eso, estoy viviendo acá el momento y estoy muy triste”, finalizó.