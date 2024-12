Evo Morales anuncia candidatura presidencial para el 2025 en Bolivia pese a cuestionamientos al Tribunal Supremo Electoral

El expresidente de Bolivia, Evo Morales, confirmó su candidatura para las elecciones presidenciales de 2025, pese a las controversias y cuestionamientos por parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que le impiden formalmente participar en los comicios.

El exmandatario aseguró que competirá bajo el Movimiento al Socialismo (MAS) o utilizando otra sigla partidaria, si fuera necesario.

El anuncio se produjo tras la decisión del TSE de validar el liderazgo de Grover García al frente del MAS, medida que Morales desconoció. Durante un programa de radio, el expresidente denunció una supuesta confabulación entre el gobierno boliviano, Estados Unidos y sectores de derecha para debilitar su influencia política.

“El problema no es la sigla del partido, sino fortalecer la unidad”, declaró el exjefe de Estado, quien además aseguró que varios militantes del MAS amenazaron con abandonar el partido si él no continúa liderándolo. “Nosotros vamos a participar en las elecciones nacionales, con MAS o con una sigla prestada o regalada. Eso no es problema”, afirmó.

El escenario político en Bolivia se intensifica de cara a los comicios de 2025. Según encuestas recientes de la consultora Panterra, Morales mantiene un empate técnico del 18% en intención de voto con el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, lo que subraya la polarización y la competitividad de la carrera presidencial en el país altiplánico.