Alcalde de Tiltil sobre posible intencionalidad en incendio forestal que afectó a la comuna: “El origen es muy sospechoso”

El incendio forestal que afectó a la comuna de Tiltil, en el norte de la región Metropolitana, dejó 200 hectáreas de pastizales y matorrales consumidas, además de tres personas lesionadas por inhalación de humo. La emergencia, que llevó al Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) a declarar Alerta Roja comunal, movilizó a más de 300 personas para su evacuación desde los sectores Santa Matilde y Huertos Familiares.

El alcalde de Tiltil, Luis Valenzuela, apuntó a la posible intencionalidad como causa del incendio, señalando que el fuego se originó junto a un camino principal, en una zona sin viviendas ni tránsito frecuente de personas. “No me cabe duda de que hay cierto grado de intencionalidad. El fuego, su origen, está a orilla de camino, no transita nadie, no pasa absolutamente nada”, afirmó el jefe comunal en conversación con Radio ADN.

c. El año pasado también en el mismo sector comenzaron a ocurrir”, sumó.

La emergencia fue atendida por brigadas de Bomberos de distintas comunas, cuatro brigadas de Conaf, cinco camiones cisterna y maquinaria especializada. Incluso, Carabineros colaboró utilizando un carro lanzaagua para combatir las llamas.

Aunque el incendio permanece en combate, las autoridades informaron que ya está contenido, sin riesgo de propagación a viviendas. Equipos de Conaf siguen trabajando en puntos calientes para evitar la reactivación del fuego. El alcalde Valenzuela también destacó que las condiciones climáticas, con temperaturas más bajas que el día anterior, han favorecido las labores de los brigadistas.

En paralelo, las personas evacuadas comenzaron a retornar a sus hogares, mientras se coordina con ENEL la reposición del suministro eléctrico en las zonas afectadas. El alcalde instó a la comunidad a mantenerse vigilante y colaborar en la prevención de nuevos incendios.