Pellegrini no se guardó nada tras sufrir vergonzosa derrota en Conference League: “El equipo no dio la talla en ningún aspecto” / Gabriel Kuchta - UEFA

El Real Betis de Manuel Pellegrini no la está pasando bien en la Conference League. Este jueves, el conjunto español sufrió una vergonzosa derrota ante un rival que en el papel parecía muy abordable: el Mlada Boleslav, club que está peleando en la parte baja de la tabla en la liga de República Checa.

El cuadro checo venía de tres derrotas seguidas en el torneo europeo y contra el Betis logró su primer triunfo. En calidad de local, venció por 2-1 al elenco que dirige el “Ingeniero”.

Tras el duelo, el entrenador chileno se mostró autocrítico y reconoció que su equipo tuvo una noche para el olvido. “Fue una derrota muy inesperada. Teníamos todas las ganas y la intención de sacar los tres puntos, pero hicimos un muy mal partido. No es que el equipo no quiera jugar, es que no puede jugar. No tuvimos llegadas, prácticamente no pisamos el área rival”, señaló en rueda de prensa.

“Me interesa que el equipo no toque fondo futbolísticamente y me preocupa el bache futbolístico que tenemos, donde el equipo no ha dado la talla en ningún aspecto. No digo que los jugadores no quieran, porque ellos siempre quieren, pero cuando se ven superados empiezan a aislarse”, aseguró el estratega nacional.

Por ahora, el Real Betis se está quedando fuera de los octavos de final de la Conference League, pero Manuel Pellegrini aún confía en que pueden lograr la clasificación, al menos, a la fase de 16avos. “Hay que buscar rápidamente soluciones. Aún nos quedan dos partidos más en esta competición para clasificar, pero tenemos que salir de este bache futbolístico porque se nos vienen partidos muy complicados”, sostuvo.

“La solución hay que buscarla dentro del campo con rendimientos más altos. El funcionamiento como equipo se ha perdido. Estamos sin confianza, no creamos situaciones y nos sentimos inseguros con el balón, eso nos pasa factura. Dejamos una imagen muy mala futbolísticamente”, concluyó el chileno.