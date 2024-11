“Me sorprendí, no creí que era ella”: habla director del colegio de la niña que murió por neumonía a causa de bacteria Mycoplasma en O’Higgins

Fue el pasado jueves cuando la Seremi de Salud de la Región de O’Higgins confirmó la muerte de una niña de 13 años a causa de una neumonía provocada por la bacteria Mycoplasma. Esta noticia golpeó a la comunidad estudiantil de la Escuela Municipal Cardenal Raúl Silva Henríquez, donde estudiaba la menor.

En conversación con ADN, el director del establecimiento, Jorge Fuentes, lamentó la situación: “Lamentablemente, tuvimos el fallecimiento de una de nuestras estudiantes en circunstancias que son difíciles de entender por la edad que tenía ella”.

“Tengo entendido que fue derivada a diferentes lugares y la chica no resistió porque la bacteria fue muy fuerte”, añadió. Y sostuvo que “este es un caso único en nuestra escuela (...) creo que es la primera vez que una estudiante se nos va en un periodo de su etapa escolar”.

“Todos los días conversamos”

En esa línea, Fuentes relató la cercanía que tenía con la menor: “Yo recibo a los estudiantes todos los días, y esta niña junto a dos alumnas más del mismo curso llegaban en un furgón y se ponían a conversar. Todos los días conversamos entre diez a quince minutos”

“Por lo tanto, la ubico y durante eso yo no detecté grandes problemas (...). Entonces, cuando supe esto me sorprendí, no creí que era ella”, dijo.

Finalmente, el director indicó que el establecimiento está en un duelo de tres días, y que solicitaron “colocar su nombre en alguna parte de la escuela”.