Leonel Herrera: “Si a Gabriel Arias no le dio para la Selección, menos le dará para Colo Colo, esta camiseta pesa de verdad”

El exfutbolista de Colo Colo y subcampeón de la Copa Libertadores con los albos en 1973, Leonel Herrera, fue tajante sobre la posibilidad de que Gabriel Arias fiche por el elenco chileno en caso de que se concrete la salida de Brayan Cortés del equipo.

A juicio del exjugador, el meta de Racing -que viene de proclamarse campeón de la Copa Sudamericana 2024- no cumple con los requisitos para llegar al “Cacique” la próxima temporada.

“El que no me da seguridad por ningún motivo y pienso que no debería llegar a Colo Colo es Arias. Si en la Selección Chilena no le dio, menos le dará para Colo Colo. Esta es una camiseta que pesa de verdad”, sostuvo en conversación con En Cancha.

En esa línea, añadió que “no es un arquero espectacular que gane partidos. No es como los arqueros antiguos, como el gringo Neff, como Roberto Rojas, como Daniel Morón, que ellos realmente ganaban partidos. Este arquero no lo hace y te da una sensación de nerviosismo, no te da seguridad”.

Finalmente, Herrera dio a conocer sus dos favoritos para que se hagan cargo del arco del Cacique, apuntando al retirado Claudio Bravo y al ex Universidad Católica, Matías Dituro.

“Me inclino derechamente por Claudio Bravo. Si se le pide a él que vuelva, puede jugar un par de años más sin ningún tipo de problema. Sería lindo que realmente terminase de jugar los dos años por Colo Colo y después tenga una despedida como realmente se la merece por todo lo que ha hecho”, aseveró.

Respecto a Dituro, cerró diciendo que “ya lo demostró acá en Católica en los años que estuvo. Es un gran arquero, tiene aptitudes que le pueden ser beneficiosas al profe Almirón, sobre todo su juego con los pies”.